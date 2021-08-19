В Орле на подставных учредителей завели шесть уголовных дел

19.8.2021 | 17:39 Новости, Общество

Все шестеро уже привлечены к уголовной ответственности за создание фиктивных фирм.

Текущую статистику о выявлении так называемых фирм-однодневок обнародовала областная налоговая служба. Сообщается, что этой работой на постоянной основе занимаются сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Орловской области. Напомним, в России предусмотрена уголовная ответственность как за незаконное создание юридического лица, так и за незаконное использование документов для этого. Санкции предусмотрены двумя разными статьями УК РФ.

Об этом стоит знать и помнить, поскольку на скамье подсудимых человек может оказаться по незнанию. В регионе не раз выявляли случаи, когда местные жители за небольшое вознаграждение соглашались регистрировать на свое имя некие фирмы, после чего никакого отношения к ним не имели. Между тем, через такие компании могут «отмываться» деньги, злоумышленники используют их для ухода от налогов.

Как пояснили в управлении ФНС, в 2021 году в Орловской области по материалам налоговиков, направленным в правоохранительные органы, возбуждено уже 6 уголовных дел по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц. Эти «учредители», как было установлено судом и следствием, подали в налоговые инспекции свои документы, включая паспорта, и заявления о создании компаний. При этом у них не было даже «намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридических лицах».

«Доказательства, собранные правоохранительными органами с учетом материалов инспекции, признаны судом достаточными для применения мер уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, в отношении 6 жителей Орловской области, — говорят в УФНС. — За незаконное использование документов для образования юридического лица и внесение в государственный реестр сведений о подставном лице обвиняемые привлечены к уголовной ответственности».

Налоговики напоминают, что подобные схемы, по сути, являются мошенническими. А гражданин, добровольно согласившийся на формальное использование своих персональных данных, является соучастником такого преступления.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования