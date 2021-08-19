В Орле несогласные ритуальщики подали в суд на КСП

Попытка оспорить выводы аудиторов оказалась частично удачной.

В своем роде уникальный процесс завершился в арбитражном суде Орловской области. Иск подало муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг города Орла (МУП РОУ) к Контрольно-счетной палате города Орла. Истец требовал признать недействительными более полутора десятков пунктов представления об устранении нарушений, которое КСП выдала этому предприятию в феврале 2021 года. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, выступило управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

Выдаче представления предшествовала проверка. Суд изучил необходимые материалы и установил, что она была проведена надзорным органом в пределах предоставленных ему полномочий. Аудиторы оценили эффективность деятельности МУП РОУ и проверили использование переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества за 2019 и 2020 годы. Был выявлен целый ряд нарушений, о чем в свое время писал «Орелград».

Не согласившись с пунктами мотивировочной части представления МУП обратился в суд. Например, предприятие не согласилось с выводом КСП о том, что сумма его уставного фонда является заниженной. По мнению аудиторов, она должна составлять 19,991 миллиона рублей, а согласно уставу и бухгалтерской отчетности составляет всего 2 миллиона. Простое вычитание даст понять, что, по версии КСП, занижение суммы уставного фонда составляет почти 18 миллионов рублей.

Но в суде ритуальщики представили свои расчеты, доказывающие, по их мнению, что в уставный фонд предприятия было внесено имущество общей стоимостью 2,006 миллиона рублей. Кстати, в данном случае суд частично согласился и с мнением истца, и с мнением ответчика. Например, арбитраж признал верными выводы счетной палаты о занижении суммы уставного фонда МУПа, поскольку «она не приведена в соответствие с проведенной оценкой, и не внесены изменения, установленные предыдущей проверкой».

Ритуальщики привели массу собственных доводов по претензиям аудиторов, и им удалось одержать локальную победу. Суд признал недействительными (в ряде случаев частично) семь пунктов представления КСП, но в остальной части заявленных требований отказал. Отметим, что большую часть оспоренных пунктов суд оставил в силе. Впрочем, вероятно, решение будет обжаловано в апелляционной инстанции, причем право на это имеют обе стороны конфликта.

Желающие ознакомиться с отчетом КСП могут найти его на официальном сайте этого надзорного органа. Напомним, оспоренные в суде материалы контрольного мероприятия в свое время были направлены в прокуратуру Орловской области, прокуратуру Советского района города Орла и региональное управление Росреестра. КСП говорила тогда, например, о неправомерном начислении резерва сомнительных долгов в МУП РОУ, из-за чего, по мнению аудиторов, была занижена чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года.

Также аудиторы в своем отчете отметили, что при снижении доходов кредиторская задолженность МУП РОУ постоянно увеличивается. На 1 января 2019 года она составляла 5,05 миллиона рублей, или 120,2 процента к уровню 2018 года. На 1 января 2020-го она возросла до 5,56 миллиона рублей, то есть рост составил 510 тысяч рублей. КСП также сочла, что неэффективные расходы предприятия на содержание агентов, фактически выполняющих функции продавцов, составили за проверенный период 2,377 миллиона рублей.

ИА «Орелград»