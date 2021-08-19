В Орле построят стену для скалолазания

19.8.2021 | 12:12 Новости, Спорт

Губернатор области Андрей Клычков анонсировал строительство скалодрома.

В Орле на Центральном стадионе им. В.И. Ленина построят стену для скалолазания. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время эфира в социальных сетях.

Строительство скалодрома запланировано на 2022-2024 годы. Его возведут за счет средств федерального бюджета. Объект обойдется примерно в 20 миллионов рублей.

Губернатор также заявил, что спортивная инфраструктура и дальше будет развиваться на территории парка Победы и стадиона им. Ленина.

ИА «Орелград»

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