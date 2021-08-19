В Орле столкнулись четыре автомобиля

19.8.2021 | 10:17 Новости, Происшествия

Пострадал один человек, госпитализация не потребовалась

В Орле случилось ДТП с участием четырех автомобилей, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. Авария произошла в среду, 18 августа, в 14.20 в Заводском районе города Орла.

51-летний водитель «Мерседеса» столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», что повлекло его столкновение с еще одним автомобилем той же марки. После этого вторая «Шкода Октавиа» столкнулась с «Мерседесом».

В результате столкновений травмы получил один из водителей – 22-летняя девушка. Однако госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования