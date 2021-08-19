В Орле сведения о судимостях кандидатов в депутаты включат в бюллетени

Облизбирком утвердил требования к изготовлению избирательных бюллетеней.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании утвердила форму и требования к изготовлению бюллетеней для голосования на выборах депутатов Орловского облсовета созыва 2021-2026 годов. Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Требования утверждены в соответствии с нормами Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно им, фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Если случится такое, что ФИО двух и более кандидатов совпадут полностью, то сведения о них будут размещаться в соответствии с датами рождения. Иными словами, выше в избирательном бюллетене окажется тот, кто из полных тезок старше. Особое внимание в постановлении облизбиркома уделено порядку включения в бюллетень сведений о судимости зарегистрированного кандидата.

Такие данные должны содержать указание номера, части и пунктов статей УК РФ, по которым был осужден кандидат, а также полное наименование этих статей, чтобы избиратель сразу мог понять, за что конкретно судили его потенциального избранника. Если в избирательный бюллетень включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед сведениями указывается «имеется судимость». Если речь идет о снятой или погашенной судимости, то пишется «имелась судимость».

Кроме того, при изготовлении бюллетеней будет учтено законодательное новшество. Согласно ему в соответствующих случаях в бюллетене должно быть указано, что кандидат «является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» либо «является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом». Нумерация избирательных бюллетеней не допускается, а их текст размещается только на одной стороне. Он печатается в одну краску черного цвета.

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, разделяются прямой линией черного цвета, причем они должны быть одинаковыми по площади. Квадраты для проставления знаков волеизъявления также должны иметь одинаковый размер и располагаться строго друг под другом. По информации Избирательной комиссии Орловской области, на выборах депутатов Орловского облсовета списки кандидатов выдвинули 8 избирательных объединений, все они зарегистрированы. Всего было выдвинуто 420 кандидатов, 399 из которых приобрели статус зарегистрированных.

ИА «Орелград»