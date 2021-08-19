В Орловской области число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи

19.8.2021 | 12:44 Новости, Общество

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали ещё 103 заболевших

Количество заболевших COVID-19 орловцев достигло 42 055. За минувшие сутки в регионе выявили ещё 103 случая заболевания, сообщили в оперштабе.

При этом за сутки скончался только один человек – это самый низкий показатель за весь август. 76 орловцев побороли болезнь. За весь период пандемии выздоровели 39 179 человек, 911 скончались.

В целом по России 19 августа зарегистрировали 21 058 новых случаев коронавируса. За время с начала распространения COVID-19 им заразилось 6 684 531 россиян. 5 963 054 человек выздоровели, 173 700 умерли.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования