В Орловской области число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали ещё 103 заболевших

Количество заболевших COVID-19 орловцев достигло 42 055. За минувшие сутки в регионе выявили ещё 103 случая заболевания, сообщили в оперштабе.

При этом за сутки скончался только один человек – это самый низкий показатель за весь август. 76 орловцев побороли болезнь. За весь период пандемии выздоровели 39 179 человек, 911 скончались.

В целом по России 19 августа зарегистрировали 21 058 новых случаев коронавируса. За время с начала распространения COVID-19 им заразилось 6 684 531 россиян. 5 963 054 человек выздоровели, 173 700 умерли.

ИА «Орелград»