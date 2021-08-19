В Орловской области масочный режим продлен до конца сентября

То же самое касается норм социального дистанцирования и других ограничительных мероприятий.

Власти Орловской области продлили масочный режим до конца сентября. Это связано с увеличением случаев заражения COVID-19. За прошлую неделю количество заболевших выросло на 18,4% по сравнению с предыдущей.

Ограничительные меры сейчас особенно важны, учитывая начало учебного года и проведение единого дня голосования, отметили в пресс-службе правительства региона.

Особое внимание будет уделено мероприятиям, проводимым в закрытых помещениях. Туда будут допущены либо вакцинированные граждане, либо люди, имеющие на руках актуальную справку об отсутствии инфекции.

ИА «Орелград»