В Орловской области масочный режим продлен до конца сентября

19.8.2021 | 18:26 Новости, Общество

То же самое касается норм социального дистанцирования и других ограничительных мероприятий.

Власти Орловской области продлили масочный режим до конца сентября. Это связано с увеличением случаев заражения COVID-19. За прошлую неделю количество заболевших выросло на 18,4% по сравнению с предыдущей.

Ограничительные меры сейчас особенно важны, учитывая начало учебного года и проведение единого дня голосования, отметили в пресс-службе правительства региона.

Особое внимание будет уделено мероприятиям, проводимым в закрытых помещениях. Туда будут допущены либо вакцинированные граждане, либо люди, имеющие на руках актуальную справку об отсутствии инфекции.

ИА «Орелград»

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