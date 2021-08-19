В Орловской области расширят льготы по транспортному налогу

Новую преференцию могут получить почти 2000 жителей региона.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение внесен проект поправок в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге». Предлагается расширить список льгот, которые на региональном уровне предоставляются отдельным категориям граждан. Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов Российской Федерации. Предоставление льгот по нему на федеральном уровне не предусмотрено.

При этом статьей 356 Налогового кодекса РФ установлено, что законодательные (представительные) органы государственной власти регионов вправе предусматривать льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Правда, от этого страдает региональный бюджет, который недосчитывается части доходов из-за преференций. До сих пор в Орловской области список преференций состоял из семи видов льгот по транспортному налогу. Теперь предлагается дополнить его восьмым пунктом.

Льготу планируется предоставить для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил (110,33 кВт), зарегистрированных на физических лиц, являющихся в соответствии со статьей 21 ФЗ «О ветеранах» членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Подчеркнем, что льготу могут оформить только на одно транспортное средство. За остальные машины, если таковые имеются, льготнику придется платить на общих основаниях.

Как следует из финансово-экономического обоснования, на территории Орловской области проживает 1955 человек, относящихся к вышеуказанной категории. Соответственно, максимальная сумма недополученных доходов областного бюджета, начиная с 2022 года, составит ориентировочно 5,1 миллиона рублей. С другой стороны, дополнительных расходов областного бюджета не предвидится. Если законопроект будет принят, то обновленный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, а его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

ИА «Орелград»