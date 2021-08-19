В Орловской области снизился уровень продовольственной инфляции

19.8.2021 | 14:53 Важное, Новости, Экономика

Показатель в июле упал до 7,65% после 8,37% месяцем ранее.

Уровень продуктовой инфляции в Орловской области снизился, сообщила пресс-служба орловского отделения Центробанка. Это стало возможным благодарю хорошему урожаю помидоров, огурцов и яблок. Темп роста цен на помидоры замедлился, а огурцы и яблоки подешевели.

Хуже обстоит дело с инфляцией на непроводольственные товары и услуги. В июле показатель достиг 8,36% (в июне было 7,57%). В основном это связано с ростом цен на строительные материалы и автомобили.

В сфере услуг цены поднялись на 4,31% (в июне было 3,95%). Центробанк связывает это с ажиотажным спросом на туристические путевки в Турцию.

Общая годовая инфляция в Орловской области достигла 7,13% после 7% в июне.

ИА «Орелград»

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