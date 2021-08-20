Под Орлом задержали двух молодых грабителей

20.8.2021 | 14:05 Новости, Происшествия

Молодые люди ограбили прохожего.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух 19-летних грабителей, отобравших у прохожего телефон и другие личные вещи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Потерпевшему был нанесен ущерб примерно на 30 тысяч рублей. Нападение произошло в поселке Биофабрика Орловского района. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. Нанеся несколько ударов, они похитили чужое имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Оба подозреваемых признали свою вину. При этом в прошлом они уже привлекались к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»

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