Росреестр предупредил орловцев о фейковых сайтах

Ведомство предостерегает от контактов с нелегальными «двойниками».

Управление Росреестра по Орловской области обратилось к жителям региона с предупреждением. Ведомство сообщает, что расширение спектра оказываемых в электронном виде услуг привлекло внимание мошенников. В Сети начали появляться фейковые сайты, которые их владельцы пытаются замаскировать под ресурсы Росреестра. Невнимательный пользователь может попасться на такую наживку и потерять деньги.

«Фейковые сайты, сайты-двойники, предлагающие «услуги» Росреестра, могут иметь символику и название, схожие с официальными ресурсами ведомства, предлагать за плату услуги по предоставлению сведений из ЕГРН, — говорит руководитель регионального Росреестра Надежа Кацура. — Причем на сайтах-двойниках просят деньги за услуги, которые оказываются Росреестром бесплатно, а предоставляемые ими сведения не соответствуют действительности. Росреестр не несет ответственности за информацию, полученную при обращении к таким сайтам».

Ведомство обращает внимание орловцев на то, что получение электронных слуг доступно только на официальных сайтах Росреестра rosreestr.gov.ru и Федеральной кадастровой палаты kadastr.ru. Открытые сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), отражаются на Публичной кадастровой карте pkk.rosreestr.ru. кстати, найти сведения из ЕГРН больше нигде нельзя, поскольку законом установлен запрет на «создание и функционирование сайтов, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН».

«Управление Росреестра по Орловской области призывает орловцев быть внимательнее и не обращаться к сайтам-двойникам, незаконно предлагающим онлайн-услуги», — говорят в ведомстве.

Приведенная статистика говорит о том, что спрос на услуги в электронном виде в регионе действительно высок. Так, с января по июль орловцы подали в региональный Росреестр свыше 25 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде. За семь прошедших месяцев в Орловской области было зарегистрировано 2346 ипотек в онлайн-формате и выдано более 5 тысяч сведений из ЕГРН. Показатели по сравнению с прошлым годом выросли в 1,6 раза.

ИА «Орелград»