В центре Орла изменят схему движения транспорта

20.8.2021 | 14:47 Новости, Общество

Изменения продлятся два дня — 21 и 22 августа.

В ближайшие выходные в центре Орла изменят схему движения транспортных средств. На площадке между площадью Ленина и домом №28 по ул. Максима Горького будет запрещена стоянка автомобилей. Ограничения будут действовать 21 и 22 августа с 00.00 по 22.00.

Решение властей связано с проведением фермерского фестиваля «СВОЁ». Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой изучить схему установки временных дорожных знаков и заранее планировать свои поездки. Отдельно отмечается, что в районе проведения мероприятия все выходные будет работать эвакуатор.

ИА «Орелград»

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