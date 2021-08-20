В центре Орла изменят схему движения транспорта

Изменения продлятся два дня — 21 и 22 августа.

В ближайшие выходные в центре Орла изменят схему движения транспортных средств. На площадке между площадью Ленина и домом №28 по ул. Максима Горького будет запрещена стоянка автомобилей. Ограничения будут действовать 21 и 22 августа с 00.00 по 22.00.

Решение властей связано с проведением фермерского фестиваля «СВОЁ». Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой изучить схему установки временных дорожных знаков и заранее планировать свои поездки. Отдельно отмечается, что в районе проведения мероприятия все выходные будет работать эвакуатор.

ИА «Орелград»