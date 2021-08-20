В орловских колониях установили личности 200 заключенных

Все они получили гражданские паспорта взамен утраченных документов.

В исправительных учреждениях Орловской области в текущем году новые гражданские паспорта получил уже 201 осужденный. На руки документы им, конечно, не выдали. Каждый паспорт будет храниться в личном деле. Их выдадут владельцам только после освобождения. Об этом рассказывает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области.

Речь идет о программе паспортизации тех осужденных, которые ранее по каким-то причинам утратили свои паспорта или срок действия их паспортов истек. По закону, каждый паспорт должен храниться в личном деле осужденного. Если действующего документа там нет, то администрация исправительного учреждения обязана сделать все, чтобы при выходе из колонии бывший заключенный паспорт на руки получил.

«Данному направлению деятельности уделяется пристальное внимание со стороны руководства УФСИН России по Орловской области, так как это свидетельство реализации гражданских прав осужденных в пенитенциарных учреждениях, — говорят в ведомстве. — Наличие необходимых документов облегчает осужденным процесс дальнейшей ресоциализации, в том числе трудоустройство после освобождения, а это, в свою очередь, является одним из факторов снижения повторных преступлений».

Кстати, в структуре службы исполнения наказаний действует специальный отдел, сотрудники которого занимаются оформлением паспортов осужденных. Простым этот процесс не назовешь. Для начала устанавливается личность осужденного. На слово тут никому не верят. Проверку личности сотрудники отделов спецучета проводят совместно с миграционной службой. Также требуется найти подтверждение того, что осужденный является гражданином РФ. Только после сбора всего пакета документов к процессу подключается подразделение по вопросам миграции, где изготавливается паспорт.

ИА «Орелград»