Жители Орла выберут новые названия для пяти остановок транспорта

20.8.2021 | 12:00 Новости, Общество

«Переулок Восход», «Магазин Москва», «Магазин Апельсин», «Завод Стекломаш» и «СМУ-2» будут переименованы.

Орловцы могут предложить свои варианты названий для пяти транспортных остановок.
В настоящий момент в городе есть целый ряд остановок, названия которых устарели. Речь идет о «Магазине Москва», «Магазине Апельсин», «Переулке Восход», «Заводе Стекломаш» и «СМУ-2».

Мэр города Юрий Парахин обратился к жителям с предложением вместе обсудить, какие названия будут более актуальны. Все желающие смогут высказаться на странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования