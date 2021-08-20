Жители Орла выберут новые названия для пяти остановок транспорта

«Переулок Восход», «Магазин Москва», «Магазин Апельсин», «Завод Стекломаш» и «СМУ-2» будут переименованы.

Орловцы могут предложить свои варианты названий для пяти транспортных остановок.

В настоящий момент в городе есть целый ряд остановок, названия которых устарели. Речь идет о «Магазине Москва», «Магазине Апельсин», «Переулке Восход», «Заводе Стекломаш» и «СМУ-2».

Мэр города Юрий Парахин обратился к жителям с предложением вместе обсудить, какие названия будут более актуальны. Все желающие смогут высказаться на странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

ИА «Орелград»