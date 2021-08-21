Под Орлом мужчина выпил и отправился убивать человека

В Ливнах рассмотрели уголовное дело в отношении несостоявшегося убийцы.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, вынесением обвинительного приговора завершилось расследование и рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца). Фигурантом стал местный житель, который решился на злодеяние, предварительно выпив спиртного. Возможно, в трезвом состоянии он бы на такое не решился.

Однако в рамках прошедшего процесса следствие и суд установили, что подсудимый едва не лишил жизни своего земляка. Драма разыгралась в мае 2021 года, причем события развернулись не глубокой ночью, а около 14-15 часов дня. Установлено, что подсудимый сначала находился у себя дома и выпивал. Он был изрядно пьян. Видимо, затуманенный алкоголем разум подкинул ему воспоминания о былых обидах, якобы причиненных ему человеком, который проходил по данному делу в качестве потерпевшего.

Как бы то ни было, но нетрезвый гражданин твердо решил убить своего обидчика. Для этого он вооружился кухонным ножом и отправился домой к человеку, который и не подозревал о том, что его хотят вот-вот лишить жизни. Около 15 часов дня подсудимый вломился в дом к потерпевшему, схватил его одной рукой за шею сзади, а другой нанес ему как минимум семь ударов ножом в грудь и шею.

Жизнь потерпевшему спасла родственница, которой удалось выбить нож из руки убийцы ударом деревянной скалки. После этого злоумышленник решил ретироваться. Подоспевшие медики сделали все возможное, чтобы потерпевший остался жить. Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»