Под Орлом родные братья чуть не убили друг друга, но помирились в суде

Уголовное дело о «братоубийстве» рассмотрели в поселке Долгое.

Вступило в силу постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное мировым судьей судебного участка Должанского района Орловской области. В нем фигурировали два родных брата, только один из них оказался обвиняемым, а второй – потерпевшим. Причем, судя по описанным событиям, братья вполне могли поменяться местами, просто так сложились обстоятельства, что только одного из них обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Речь идет об угрозе убийством.

Семейный конфликт произошел в январе 2021 года. В тот день братья находились у себя дома в одной из деревень Должанского района. Они совместно распивали спиртное. Около 18 часов из-за чего-то повздорили. От слов и взаимных оскорблений они быстро перешли к драке. Один из них ударил другого по лицу кулаком и сумел повалить его на пол. Затем взял в руки некий предмет, который в материалах дела описан как «заостренный предмет из полимерного материала», и пригрозил брату словами: «Заколю!»

Далее он нанес указанным предметом удар, пришедшийся в область левого глаза потерпевшего. Присутствовавший там же очевидец сумел оттащить одного брата от другого. Но конфликт на этом исчерпан не был. Потерпевший отправился в свою комнату, а обидчик бросился вслед за ним. Обвиняемый догнал брата в коридоре, вновь повалил его на пол и все тем же заостренным предметом ударил его уже в область носа. Братьев разнял все тот же очевидец. Вероятно, только благодаря ему драка обошлась без жертв.

Следствие пришло к выводу, что потерпевший воспринял угрозы в свой адрес как реальные и испугался за свою жизнь. Обвиняемый вину признал и свалил все на действие алкоголя. Когда дело дошло до суда, потерпевший заявил, что брата простил и помирился с ним. Дескать, тот полностью загладил причиненный вред. Поскольку ранее обвиняемый не был судим, наказывать его не стали. Производство по уголовному делу суд прекратил в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»