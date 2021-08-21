В Орле назвали способ исправить налоговые ошибки

Жители региона могут уточнить расчеты по налогам в любой инспекции.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в регионе начал действовать новый механизм работы с клиентами. Он призван облегчить жизнь и налогоплательщикам, и налоговикам. Сообщается, что отныне орловцы могут подать заявление на уточнение платежа в любом налоговом органе. В ведомстве уточнили, что сделать это можно при обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения. Подать заявление об уточнении платежа можно вне зависимости от места постановки на учет.

«Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата, — объясняет пресс-служба регионального управления ФНС. — О результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа».

Новый функционал позволит значительно снизить трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, подчеркивают налоговики. Да и самим работникам этого ведомства станет проще работать. Считается, что новшество позволит не только сократить издержки на обработку заявлений граждан, но и поднять на новый уровень качество предоставленных услуг. Добавим, что подать заявление об уточнении платежа можно и через «Личный кабинет налогоплательщика». Для этого вообще никуда ходить не надо.

Ранее УФНС сообщало, что в Орловской области увеличилось число дорогостоящих транспортных средств, налог по которым начислен с учетом повышающего коэффициента. Если в 2019 году повышенный налог был начислен на 280 автомобилей, то в 2020 — на 397, а в текущем году – на 561 дорогостоящую машину. Владельцы этих транспортных средств в целом должны будут уплатить транспортного налога на сумму свыше 12,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»