Аналитики оценили уровень долгов по зарплате в Орле

Ситуация с задолженностью перед работниками почти не изменилась.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 августа 2021 года. Суммарный долг составляет 4,402 миллиона рублей. Из них на сферу строительства приходится 2,733 миллиона рублей, или 62,1 процента от общей суммы, на сферу обрабатывающих производств – 1,669 миллиона, или 37,9 процента. Напомним, что сведения приведены только по данным, полученным от организаций по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности.

Представители малого бизнеса в этой статистике, например, не учтены. Что касается бюджетных организаций, то по сложившейся традиции ни одно из подлежащих обследованию предприятий Орловской области сведений о наличии просроченной задолженности по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило.

По сравнению с предыдущим месяцем ситуация почти не изменилась. Так, по состоянию на 1 июля 2021 года орловские работодатели официально задолжали своим работникам около 4,6 миллионов рублей. Суммарный долг за месяц, конечно, сократился, но менее чем на пять процентов. По минимуму сократилось и число тех, кому вовремя не выдали зарплату. Если на 1 июля заработка официально не дождались 116 орловцев, то на 1 августа в этом печальном списке значатся 113 работников региона.

ИА «Орелград»