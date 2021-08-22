Эксперты оценили семинарию, где обучали орловского декабриста

Историческое здание в Орле будет отремонтировано с разрешения экспертов.

Стали известны результаты государственной историко-культурной экспертизы, которая была проведена в июле в Орле. В ее рамках был изучен проект приспособления к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Здание семинарии, где учился декабрист Семенов Степан Михайлович». Этот памятник расположен на улице Студенческой. В настоящее время в нем находится орловский филиал «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I».

Проведенное визуальное обследование показало, что некоторые элементы фасада находятся в ограничено работоспособном состоянии. Поэтому был составлен проект устранения имеющихся повреждений. В частности, планируется устройство водосточной системы, ремонт карнизов, частичное восстановление штукатурки фасадов и цоколя, устранение повреждений архитектурных деталей в карнизах, лепнине, сандриках и модульонах.

Также предполагается выполнить окраску фасадов. В процессе обследования стен было обнаружено четыре слоя краски, расположенные один над другим — зеленый, голубой и два салатовых. Эксперты пришли к выводу, что наиболее постоянным для данного здания является салатовый цвет, в него и будут окрашены фасады. Архитектурные детали выделят белым, а цоколь по периметру окрасят в темно-бордовый цвет. На все это эксперты дали добро.

Согласно исторической справке, строительство ансамбля зданий бывшей Духовной семинарии началось в 1824 году по плану губернского архитектора Фомы Петонди. После завершения строительства в 1827 году нижний этаж дома отвели для преподавателей, второй — под учебные классы, а на третьем устроили жилые комнаты для семинаристов. В 1828 году при семинарии, внутри основного здания, была освящена домовая церковь Иоанна Богослова.

Семинария была средним учебным заведением с шестилетним курсом обучения. Она являлась одним из культурных центров города. С 1865 года при ней издавалась газета «Орловские епархиальные ведомости». Здесь располагалась фундаментальная библиотека и «древнехранилище» (музей, где хранились старинные книги и произведения церковного искусства). В ней обучалось около 600 человек. 9 (21) октября 1893 года семинарию посетил и благословил известный церковный проповедник Иоанн Кронштадский.

В разное время здесь учились и работали многие будущие известные деятели православной церкви, науки и искусства: митрополиты Арсений, Исидор и Платон, священник-философ Сергий Булгаков, известный русский композитор Василий Калинников, полярный исследователь Владимир Русанов, революционер, литератор и марксист Владимир Родзевич-Белевич, а также легендарный авиаконструктор Николай Поликарпов. Один из первых орловских краеведов Гавриил Пясецкий преподавал в семинарии гражданскую историю.

ИА «Орелград»