Главный орловский антимонопольщик объяснил рост цен на газ

Глава УФАС рассказал, почему подорожало газовое топливо для автомобилей.

Орловское управление ФАС России опубликовало блиц-интервью с собственным руководителем Андреем Кирьяновым, который в сжатом формате попытался объяснить причины заметного роста цен на газовое моторное топливо в этом году. В преамбуле сообщается, что на рынке моторного топлива Орловской области произошел настоящий скачок цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ). Отвечая на заданный вопрос, Андрей Кирьянов признал, что за последний месяц розничные цены выросли на четверть. При этом средний рост оптовой закупочной цены превысил 42 процента.

«Причиной резкого роста является масштабный пожар на газохимическом комплексе ПАО «Газпром» в Новом Уренгое, — цитирует Орловское УФАС своего главу. — В результате произошедшего огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв.м. и находящееся внутри оборудование. Это привело к снижению выпуска СУГ. За неделю с 4 по 12 августа цена СУГ на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже выросла с 40 620 до 52 558 рублей за тонну».

Также главный антимонопольщик Орловской области дал свой прогноз относительно развития ситуации. По его словам, рынок СУГ в ближайшее время будет дефицитным, а ожидать восстановления можно лишь в течение нескольких месяцев.

«Газпром» возможные сроки восстановления поврежденного оборудования и возобновления работы завода в полном объеме пока не комментирует, — говорит Кирьянов. — Между тем, остановка Уренгойского завода приведет к снижению выпуска СУГ в Российской Федерации, по данным аналитиков, примерно на 15 процентов».

Он высказал предположение, что объективная цена на бирже будет сформирована после устранения последствий аварии в Новом Уренгое. К этому моменту, по его мнению, должны прекратиться скачки цен на бирже. Также господин Кирьянов заявил, что «оптовые цены на СУГ не сдерживаются нерыночными механизмами государства, в отличие от цен на бензин». Поэтому они зависят от экспортных и биржевых цен, а также от конкуренции внутри РФ с бензином.

«Спрос на любые виды топлива сейчас повышен как по сезонным причинам, так и из-за роста внутреннего туризма в связи с закрытием границ», — добавил глава Орловского УФАС.

ИА «Орелград»