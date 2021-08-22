Клычков велел купить акции типографии «Труд», которую выставил на торги

Решение оформлено в виде предоставления бюджетных инвестиций.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета акционерному обществу «Типография «Труд». Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей. Согласно губернаторскому постановлению, за эти деньги в государственную собственность Орловской области должны быть приобретены 250 тысяч обыкновенных акций типографии номинальной стоимостью 40 рублей за одну штуку.

Судя по постановлению, результатом «предоставления бюджетных инвестиций» должно стать погашение кредиторской задолженности типографии все в той же сумме 10 миллионов рублей. Провернуть эту сделку губернатор поручил региональному департаменту государственного имущества и земельных отношений. Свое решение Клычков обосновал обновленными 10 августа 2021 года правилами предоставления из областного бюджета инвестиций юрлицам, не являющимся госучреждениями и государственными унитарными предприятиями Орловской области.

О приобретении каких именно акций, указанных в постановлении, можно только догадываться. Напомним, Клычков 13 мая 2021 года издал распоряжение о приватизации 100 процентов акций типографии «Труд», то есть 1 812 478 обыкновенных акций. Все они, судя по документам, и так находятся в государственной собственности Орловской области. Номинальная стоимость каждой из них действительно составляет 40 рублей.

Продать с торгов 100-процентный пакет предполагалось за 200 миллионов рублей при их общей номинальной стоимости 62,499 миллиона. Аукцион был назначен на 22 июля 2021 года, однако его признали несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. Как ранее писал «Орелград», в перечень видов основной продукции, работ и услуг типографии включены выпуск газет, книг и журналов, изобразительной продукции, бланков, этикеток и упаковок. Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла 57 человек.

ИА «Орелград»