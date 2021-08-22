Парахин утвердил список мест для предвыборной агитации

Мэрия отвела под листовки и плакаты почти полторы сотни щитов и стендов.

Мэр города Орла Юрий Парахин подписал постановление о выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов. Напомним, 19 сентября 2021 года орловцам предстоит избрать депутатов Государственной думы восьмого созыва и Орловского облсовета созыва 2021-2026 годов. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны отвести под печатную агитацию специальные места.

Из постановления мэра следует, что список таких мест был составлен по предложениям территориальных избирательных комиссий Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла. Мэру оставалось их только утвердить. В целом на территории областной столицы утверждено 135 специальных мест для агиток. В основном, это доски объявлений и информационные щиты на остановочных павильонах общественного транспорта, доски объявлений на подъездах дома, отдельно стоящие информационные щиты на дворовых территориях, а также у входов в магазины. Кроме того, будет задействован информационный щит на территории Академии ФСО России.

Оборудовать специальные места на территории всех четырех районов областной столицы мэр поручил муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Утвержденные списки спецмест будут направлены в территориальные избирательные комиссии Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов. Кстати, с этими списками можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Напомним, на днях в Орле подвели промежуточные итоги регистрации кандидатов и избирательных объединений на предстоящих выборах. В единый день голосования на территории региона пройдут 229 выборов, на которых в общей сложности будет замещаться 2010 мандатов. По данным Избирательной комиссии Орловской области, на выборах депутатов Госдумы было выдвинуто 10 кандидатов, 9 из которых зарегистрированы. Все они выдвинуты политическими партиями. Единственный самовыдвиженец отказался от дальнейшего участия по личному заявлению еще до представления документов на регистрацию.

На выборах в Орловский облсовет списки кандидатов выдвинули 8 избирательных объединений, все они зарегистрированы. Общее количество выдвинутых кандидатов составило 420 человек, в том числе 405 кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Из них 399, или 98 процентов, приобрели статус зарегистрированных.

ИА «Орелград»