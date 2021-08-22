В Орле обрисовали портрет типичного самозанятого

О нюансах самозанятости рассказали на публичных слушаниях в УФНС.

Орловское управление ФНС России опубликовало отчет о проведении публичных слушаний, в рамках которых специалисты этого ведомства рассказали о количестве самозанятых граждан в регионе. Также был составлен своего рода портрет тех, кто выбрал для себя эту форму налогообложения. Сокращенно она называется НПД. По словам главы отдела налогообложения юрлиц и камерального контроля Ирины Козыревой, эксперимент по установлению НПД создан для «обслуживания новых вызовов, обусловленных цифровизацией экономики».

Она отметила, что в целом по России зарегистрировано уже более 2,3 миллиона самозанятых граждан. Ежедневно эту армию пополняют еще около 5,5 тысячи человек. Прирост наблюдается с лета прошлого года, когда многие регионы, включая Орловскую область, подключились к проведению этого масштабного проекта, который все еще именуется экспериментальным. Согласно приведенной статистике, в Орловской области зарегистрирован 7961 самозанятый гражданин. Из них 7344 – это физические лица, то есть простые граждане, а оставшиеся 617 – индивидуальные предприниматели.

Интересен и структурный состав самозанятых. Налоговики подсчитали, что примерно 40 процентов самозанятых за год до постановки на учет в качестве плательщика НПД вообще не имели легальных налогооблагаемых доходов. Грубо говоря, введение новой налоговой системы помогло им легализовать свою деятельность. Почти половина самозанятых используют НПД для подработки. В УФНС пояснили, что здесь речь идет о доходах от сдачи в аренду квартир, монетизации хобби, репетиторстве и другое.

Тут важно то, что для данных самозанятых это не основной вид деятельности, а подработка, то есть они совмещают самозанятость с официальной трудовой деятельностью. Также подсчитано, что около 2 процентов самозанятых составляют граждане, которые раньше работали по трудовым договорам, а потом перешли на фриланс. Подметили налоговики и еще одну тенденцию – если на старте проекта насчитывалось около 14 процентов индивидуальных предпринимателей, перешедших на НПД, то сейчас этот показатель снизился до 8 процентов.

ИА «Орелград»