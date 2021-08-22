В Орле приговорили к сносу киоск, работавший с «лихих 90-х»

Арбитраж удовлетворил иск чиновников мэрии Орла о сносе объекта.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к индивидуальному предпринимателю из Подмосковья и одному из местных ООО. Чиновники поставили вопрос о демонтаже торгового киоска, расположенного в Орле на улице 60-летия Октября.

Чиновники требовали обязать владельца и арендатора освободить земельный участок, поскольку, по их мнению, киоск находится на нем незаконно. Исследовав материалы дела и заслушав представителя истца, арбитражный суд сумел восстановить довольно долгую хронологию событий. Выяснилось, что еще в 1995 году постановлением администрации Советского района города Орла было предписано перерегистрировать остановочный павильон с торговым киоском, расположенный на улице 60-лет Октября, с некоего ИЧП «Январь» на ТОО «Рифни» согласно ордеру, выданному управлением архитектуры и градостроительства.

В свою очередь компанию «Рифни» обязали заключить с комитетом по земельной реформе и землеустройству города Орла договор аренды на право пользования землей. В 1997 году были произведены аналогичные действия, и торговый киоск был перерегистрирован на ЧП – так в то время называли частных предпринимателей. Вскоре ЧП в соответствии с измененным законодательством превратился в ИП, которому на протяжении многих лет чиновники продлевали срок пользования земельным участком.

Только в 2007 году право на данный земельный участок было передано некой гражданке, которая спустя два года продала киоск одному из ООО. Кстати, площадь этого киоска составляет всего 11,98 квадратных метра. В 2010 году договор аренды земли под ним с ООО заключил уже областной департамент имущества, промышленности и информатизации. В 2017 году киоск вновь сменил владельца. Им стала фирма, к которой чиновники подали иск.

В 2019 году она передала киоск в субаренду индивидуальному предпринимателю, второму ответчику по делу. После этого на место выехала комиссия УМИЗ, которая провела обследование земельного участка и внезапно установила, что используется он ИП «без оформленных в установленном порядке документов на землю».

Компания-владелец попросила главу администрации Орла внести киоск в городскую схему размещения нестационарных торговых объектов. Однако из ответного письма следовало, что это невозможно. Дескать, улица 60-летия Октября входит в перечень улиц и площадей, на которых запрещается размещение нестационарных объектов. Также чиновники предложили фирме принять участие «в конкурсных процедурах на размещение нестационарных торговых объектов».

После этого УМИЗ обратилось в суд. Как выяснилось, иск стал роковым для киоска, который успешно пережил даже «лихие 90-е». Арбитраж обязал индивидуального предпринимателя и копанию-владельца освободить спорный земельный участок путем демонтажа торгового киоска.

ИА «Орелград»