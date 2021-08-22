В Орловской области увековечат имя легендарного партизана

Памятную доску в честь Валерьяна Соломатина установят на фасаде школы.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, инициатива была поддержана на заседании районной комиссии по установке объектов монументального искусства. Провел его временно исполняющей обязанности главы Орловского района Николай Головко. Суть идеи состоит в установке памятной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны, участника французского «Движения сопротивления», командира партизанского отряда имени Парижской коммуны Валерьяна Федоровича Соломатина. Саму реликвию предложено разместить на фасаде здания Стрелецкой средней школы.

В районной администрации пояснили мотивы такого решения. Сообщается, что Валерьян Соломатин, используя свой личный опыт выживания и борьбы в экстремальных условиях, воспитывал смелых и сильных защитников Родины. Он подготовил 17 мастеров спорта, 38 чемпионов и рекордсменов СССР, а также сотни перворазрядников. В указанной выше школе действует Музей боевой славы.

Основной стенд в нем посвящен Валерьяну Федоровичу. Кроме того, ежегодно здесь проводится турнир по баскетболу памяти Соломатина. Комиссия по установке объектов монументального искусства приняла положительное решение об установке памятной доски. Однако окончательное слово остается за Орловским районным Советом народных депутатов.

ИА «Орелград»