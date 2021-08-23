Орловские пожарные эвакуировали 25 человек из жилого дома

Возгорание произошло на первом этаже одного из домов в районе Алроса.

25 человек было эвакуировано из жилого дома на бульваре Молодежи города Орла (район Алроса). Пожар произошел на кухне двухкомнатной квартиры. Выгорел холодильник и обои на стене. Остальная часть квартиры не повреждена.

В воскресенье, в 20.59, орловское МЧС получило сообщение о том, что на 1-м этаже жилого дома произошло возгорание. Прибыв на место происшествия, пожарные приняли решение об эвакуации граждан.

Человеческих жертв нет. Материальный ущерб устанавливается.

ИА «Орелград».