Треть совершенных правонарушений в Орле оказались «алкогольными»

Ежемесячно около 1000 человек попадаются на незаконном распитии спиртного.

В Орловской области за семь месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел выявлено 24 050 административных правонарушений, в том числе 23 308 — предусмотренных КоАП РФ. Такие данные приводит региональное управление МВД. Отметим, что статистика по нарушениям в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства ведется отдельно.

Самым «популярным» за отчетный период времени стало правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Всего таких фактов зарегистрировано 6645, то есть в среднем чуть менее тысячи орловцев ежемесячно получают протоколы по указанной статье. На втором месте – правонарушения, предусмотренные статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Таковых выявлено 1869.

Кроме того, 995 орловцев были наказаны по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства). Кроме того, в текущем году в соответствии с Законом Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» сотрудниками полиции было составлено 742 административных протокола по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Напомним, ответственность за это предусмотрена статьей 10.1 указанного регионального закона.

ИА «Орелград».