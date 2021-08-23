В Орловской области мужчина получил срок за неуплату алиментов  

Долг составлял порядка 60 тысяч рублей.

В Дмитровском районе Орловской области мужчину осудили за неуплату алиментов. По приговору суда, его ожидают 6 месяцев исправительных работ. Кроме того, государство взыщет с него 10% от ежемесячного дохода.

Мужчина уже привлекался к ответственности по этому же вопросу. Первый раз его приговорили к 30 часам обязательных работ. Наказание он отработал, но гасить долг перед двумя несовершеннолетними детьми так и не начал.

Размер долга составляет порядка 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград».