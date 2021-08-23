В Орловской области мужчина получил срок за неуплату алиментов  

23.8.2021 | 10:46 Закон и порядок, Новости

Долг составлял порядка 60 тысяч рублей.

В Дмитровском районе Орловской области мужчину осудили за неуплату алиментов. По приговору суда, его ожидают 6 месяцев исправительных работ. Кроме того, государство взыщет с него 10% от ежемесячного дохода.

Мужчина уже привлекался к ответственности по этому же вопросу. Первый раз его приговорили к 30 часам обязательных работ. Наказание он отработал, но гасить долг перед двумя несовершеннолетними детьми так и не начал.

Размер долга составляет порядка 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования