Губернатор Клычков посетил Особую экономическую зону «Орел»

Корпорации развития Орловской области было что показать губернатору.

Во Мценском районе Орловской области встречали Андрея Клычкова и рассказали о последних новостях Особой экономической зоны «Орел», сообщает «Коммерсант».

Губернатор воочию увидел интенсивную подготовку строительства одного из проектов – элеватора и мукомольного завода ООО «Агрос». Несмотря на то, что стройматериалы стремительно дорожают, компания «Агрос» настроена оптимистично. В 2024 году они запустят элеватор, а в 2025 году – завод.

Сразу три крупных банка (ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанка) готовы кредитовать данный проект. Со сбытом муки тоже проблем не предвидится. Руководители ООО «Агрос» уже сейчас примерно представляют, как реализовать 70% от будущих объемов.

Другой резидент ОЭЗ, «РК-Премикс», уже возвел каркас производственно-складского комплекса. Свою продукцию (кормовые добавки) они планируют производить уже в апреле следующего года.

Компания «Три точки» заканчивает проектирование своего производственного комплекса и в течение года планируют начать строительство. Их продукция (микроэлектроника) востребована у автопроизводителей, в том числе – у «Хендай» и «Киа».

После окончания визита губернатора состоялся брифинг для журналистов. На нем все были полны оптимизма.

«Заместитель председателя комитета по экономической политике Областного Совета народных депутатов Людмила Монина предложила вместе с Корпорацией развития изучить, какие новые профессии необходимы для развития проектов резидентов ОЭЗ и ТОЭР Мценского района, чтобы включить их в программы учебных заведений региона. А руководству района подумать о выделении каких-то участков под жилищную застройку, чтобы закреплять специалистов», — пишет «Коммерсант».

ИА «Орелград».