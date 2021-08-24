Некоторые из орловских фермеров разочаровали Андрея Клычкова

24.8.2021 | 11:20 Новости, Экономика

На фестивале «СВОЁ» многие торговые места выглядели непрезентабельно.

Не все орловские фермеры научились представлять свою продукцию, считает губернатор Клычков. Своими мыслями Клычков поделился в прямом эфире в сетевых аккаунтах.

Вчера «Орелград» сообщал о том, что в минувшие выходные проходил фестиваль фермерской продукции «СВОЁ», на котором производили продуктов питания в центре Орла могли продемонстрировать свою продукцию.

«Может, это не совсем корректно и неправильно, но мне кажется, не все наши производители научились представлять свою продукцию. Ну это какой-то абсурд, когда такой большой фестиваль проводим, и вместо того, чтобы сделать витрину, просто ставят ящики с продукцией. Разве так можно?» — удивился губернатор.

ИА «Орелград».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования