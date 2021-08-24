Некоторые из орловских фермеров разочаровали Андрея Клычкова

На фестивале «СВОЁ» многие торговые места выглядели непрезентабельно.

Не все орловские фермеры научились представлять свою продукцию, считает губернатор Клычков. Своими мыслями Клычков поделился в прямом эфире в сетевых аккаунтах.

Вчера «Орелград» сообщал о том, что в минувшие выходные проходил фестиваль фермерской продукции «СВОЁ», на котором производили продуктов питания в центре Орла могли продемонстрировать свою продукцию.

«Может, это не совсем корректно и неправильно, но мне кажется, не все наши производители научились представлять свою продукцию. Ну это какой-то абсурд, когда такой большой фестиваль проводим, и вместо того, чтобы сделать витрину, просто ставят ящики с продукцией. Разве так можно?» — удивился губернатор.

ИА «Орелград».