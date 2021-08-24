Поклонный крест установили под Орлом

Реликвия расположена на месте взорванной церкви.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, церемония установки и освящения поклонного креста прошла в праздник Преображения Господня в селе Шашкино Мценского района. Реликвия появилась на месте несуществующего храма. Сообщается, что он был взорван после Великой Отечественной войны.

«Местные жители давно просили об установке поклонного креста в память о взорванном Преображенском храме, кровопролитных боях, которые шли в этих местах в годы Великой Отечественной войны, и почивших жителях села, благодаря которым сохранилась вера, — говорится в сообщении информационно-аналитического отдела Орловской митрополии. — Поклонный крест помогло изготовить Мценское благочиние. Устанавливали святыню всем миром, помогала сельская администрация».

Чин освящения совершил благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов, а посмотреть на это собралось большое количество селян. В ближайшее время рядом с крестом планируется установить могильный камень, найденный недавно неподалеку от этого места. На нем имеется надпись: «1781 года, марта 18 дня преставился раб Божий секунд-майор А… Петрович Гринев… всего житие аво 66 лет. Погребен при церкви Спаса-Преображения на Усохах».

ИА «Орелград».