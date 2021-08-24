В Орле мужчина едва не убил собутыльника стаканом

Пьяная ссора завершилась дракой с применением необычного «оружия».

В Орле вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Как следует из материалов дела, преступление было совершено в одном из домов на территории Северного района областной столицы.

Подсудимый совместно со своим приятелем пришли в гости к знакомой, на кухне у которой распивали спиртное. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент по малозначительному поводу между собутыльника вспыхнула словесная ссора, после чего дело дошло до применения физической силы. Нередко в таких случаях дерущиеся пускают в ход все, что под руку попадется.

В данном случае подсудимому под руку подвернулся стеклянный стакан. Именно этот предмет он и использовал в качестве оружия. Мужчина с силой ударил собутыльника стаканом по голове, угодив тому в область левого надбровья. В результате потерпевший получил резаную рану, которая, к счастью, оказалась не опасной для жизни и здоровья, хотя пройти курс лечения потерпевшему пришлось.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он полностью согласен с ним, признает вину в инкриминируемом ему деянии, раскаивается в содеянном и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ.

ИА «Орелград».