В Орле около остановки «Юридический институт» таксист сбила пешехода

Переходя ночью дорогу, 43-летняя женщина получила травмы.

В Советском районе Орла, около остановки «Юридический институт» водитель такси сбила пешехода.

ГИБДД сообщает, что происшествие произошло 23 августа в 00.50. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», начала движение по улице Октябрьская и допустила наезд на пешехода.

ДТП обернулось для пешехода травмами, требующими амбулаторного лечения.

Ранее «Орелград» сообщал, что в субботу 21 августа, также произошло происшествие с участием такси. Тогда водитель такси выехала на «встречку» и сбила мотоциклиста.

ИА «Орелград».