В Орле введут новые правила контроля за обращением с животными

Разработан соответствующий проект постановления правительства Орловской области.

Документ в настоящий момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Согласно ему, в Орловской области предполагается на уровне правительства утвердить положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения с животными. В качестве приложений к нему будет утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области обращения с животными на территории региона.

Государственный контроль будет возложен на региональное управление ветеринарии. Проверять разрешено не только организации и индивидуальных предпринимателей, но и простых граждан. Под контроль подпадает «деятельность контролируемых лиц по содержанию и использованию животных, иному обращению с животными, по обращению с животными без владельцев, осуществление деятельности приютов для животных». Проверять также будут здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и которые пользуются при содержании животных.

Иными словами, постановление правительства позволит контролировать не только организации, занимающиеся отловом и стерилизацией бродячих собак и кошек, но и приюты, клубы, заводчиков, питомники, зоогостиницы, ветеринарные клиники, зоомагазины и даже граждан, «оказывающих услуги дрессировщиков и зоопсихологов для непродуктивных животных» (за исключением зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов).

Учет объектов государственного контроля будет вестись по информации владельцев приютов, жалобам граждан на факты жестокого обращения с животными и путем получения информации в рамках межведомственного взаимодействия. Кроме того, будут учитываться сведения Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Контролируемых лиц отнесут к определенной категории риска, которые «определяются в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований в области обращения с животными».

ИА «Орелград».