Орловчанка получит деньги за жалобу на дорожную выбоину

Облсуд поставил точку в разбирательстве о причинах ДТП.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу государственного унитарного предприятия «Дорожная служба». Госпредприятие пыталось оспорить решение суда Орловского района, принятое в первой инстанции по иску автоледи о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в пригороде областной столицы.

Истица пояснила, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за наезда автомобиля на дорожную выбоину, частично заметенную снегом. Ее размеры значительно превышают предельно допустимые параметры, установленные ГОСТом. По мнению женщины, причиной аварии, по сути, стало бездействие должностных лиц, из-за которого на дороге появился опасный участок. Истица просила взыскать с ответчика в свою пользу причиненный материальный ущерб в размере 87,7 тысячи рублей, а также около 13 тысяч рублей судебных расходов.

Суд первой инстанции ее требования удовлетворил, но «Дорожная служба» посчитала вынесенное решение незаконным и необоснованным. Предприятие поставило вопрос о надлежащем ответчике, не признав вину за собой. Кстати, изначально к ответственности истица также пыталась привлечь казенное учреждение «Орелгосзаказчик» и администрацию Орловского района. В апелляционной жалобе «Дорожная служба» указала, что является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку ответственность за последствия произошедшего ДТП должен нести «Орелгосзаказчик». Но суд установил, что содержание участка дороги, на котором произошло ДТП, возложено именно на «Дорожную службу» в соответствии с государственным контрактом, который она заключила с «Орелгосзаказчиком».

Было также доказано, что ДТП произошло «в результате имеющихся недостатков организации улично-дорожной сети». Наличие недостатков суды двух инстанций связали с ненадлежащим выполнением «Дорожной службой» своих обязанностей по содержанию дороги. Было установлено, что в нарушение условий вышеуказанного контракта на опасном участке не были установлены ограждения. Не было принято иных мер по ограничению либо прекращению движения транспорта. Учел суд и то, что у водителя не было возможности заметить выбоину, так как ее занесло снегом. Облсуд решил, что ответственность за причиненный истцу материальный ущерб обоснованно возложена на ГУП «Дорожная служба».

ИА «Орелград».