Орловец отсудил деньги, украденные у него в торговом центре

Ответчиком по гражданскому делу стал сам вор, ранее получивший уголовное наказание.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу местного жителя, ранее представшего перед уголовным судом. Дело в том, что данный молодой человек, находясь в зале торгового центра «Лента», похитил чужую сумку. В ней находились личные вещи и наличные денежные средства в сумме 58 тысяч рублей.

Злоумышленника быстро вычислили и поймали. Однако к моменту задержания он уже успел потратить украденные деньги. Вор предстал перед Северным районным судом города Орла и был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он должен выплатить в доход государства уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Потерпевший же, по сути, ничего не получил. Поэтому он подал в суд гражданский иск с требованием обязать осужденного возместить ему причиненный ущерб, то есть выплатить похищенные 58 тысяч рублей. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, но осужденный в своей апелляционной жалобе просил об отмене этого решения. Свои доводы он мотивировал тем, что его материальное положение не позволяет исполнить решение суда, так как он отбывает наказание и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, судебная коллегия Орловского облсуда не нашла оснований для его отмены или изменения. Вору все-таки придется вернуть похищенные деньги.

ИА «Орелград».