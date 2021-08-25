Орловской КСП разрешили не проверять нацпроект

Депутаты облсовета откажутся от одного из своих поручений аудиторам.

Члены регионального парламента решили внести изменения в постановление Орловского облсовета народных депутатов о поручениях для включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год. Напомним, этот план был утвержден в конце прошлого года. В соответствии с ним в этом году аудиторы КСП должны были проверить целевое и эффективное расходование средств, выделенных на приобретение спортивного оборудования и оснащение им спортивных объектов в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В свою очередь, он является частью национального проекта «Демография». Проверка должна была растянуться на два квартала и охватить предыдущий год. Однако, как теперь выяснилось, аналогичное мероприятие в первой половине 2021 года провело управление Федерального казначейства по Орловской области. Это была выездная проверка использования областными чиновниками средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта» за период 2019-2020 годов. В связи с этим областная Контрольно-счетная палата сама подняла вопрос о целесообразности проведения повторной, по сути, проверки.

Ранее вопрос о реализации указанного проекта был рассмотрен на аппаратном совещании в областной администрации. Доклад представил глава управления физической культуры и спорта Алексей Берестов. По его словам, финансирование проекта «Спорт — норма жизни» за период с 2019 по 2023 года должно превысить 1,2 миллиарда рублей. Из них 957,2 миллиона планируется направить на строительство спортивных объектов. Еще 46,3 миллиона вложат в модернизацию спортшкол, 50,5 миллиона – в совершенствование спортивной подготовки по хоккею, 99,8 миллиона – в создание футбольных полей с искусственным покрытием, 91,9 миллиона – на оборудование площадок ГТО в муниципальных районах и другое.

Также докладчик сообщил, что в этом году уже более 25 миллионов рублей направлено на модернизацию спортивной школы «Ледовое поколение». Этих денег хватило на покупку ледозаливочной машины и мышечных тренажеров, а также комплектов хоккейных односторонних бортов и интерактивных тренажеров с интегрированной единой системой аналитики.

ИА «Орелград».