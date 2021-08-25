Сбежавший с места ДТП водитель получил 7 лет колонии

Мужчина был признан виновным в смертельном ДТП.

Дело было рассмотрено Верховским районным судом. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что он, находясь за рулем в состоянии опьянения, нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб человек. ДТП с летальным исходом произошло поздним вечером в июне 2020 года. Подсудимый ехал на своем автомобиле из одной местной деревни в другую.

Время было уже темное, автомобиль двигался на высокой скорости. В какой-то роковой момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил двигавшийся по ней мопед. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью. Виновник ДТП даже не пытался оказать ему помощь. Он остановился, осмотрел место происшествия, после чего уехал. Тем же вечером к нему домой пришли сотрудники полиции и задержали его.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, но от дачи показаний отказался в порядке статьи 51 Конституции РФ. Поэтому в суде были оглашены показания, которые он дал на предварительном следствии в качестве подозреваемого. Из них следует, что события того вечера он помнит плохо. Мужчина рассказал, что находился у себя дома вместе с подругой, затем отвез ее домой, а вечером в его квартиру неожиданно пришли сотрудники полиции, но что они именно они ему говорили, он также не помнит. Кроме того, водитель настаивал на том, что за рулем находился в трезвом виде, а спиртное выпил уже позже дома.

Однако вина подсудимого была установлена не только вещественными доказательствами, но и показаниями потерпевшего (брата погибшего мотоциклиста) и нашедшихся свидетелей. Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Отбывать основное наказание он должен в колонии-поселении. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Подсудимого обязали выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

ИА «Орелград».