В Орле чиновники объяснили, почему не заплатили дорожному подрядчику

Муниципальный контракт остался без своевременной оплаты из-за отсутствия денег.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению подмосковного ООО «Производственно-монтажная компания Дорема» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Вторым ответчиком по данному делу стало муниципальное образование «Город Орел» в лице управления городского хозяйства и транспорта. Истец просил о взыскании с чиновников более чем полумиллиона рублей.

Из представленных сторонами материалов следует, что в октябре 2020 года между ООО «ПМК Дорема» и МКУ «УКХ г. Орла» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу недостающих средств организации и регулирования дорожного движения. Иными словами, подрядчик обязался установить пешеходные ограждения на улицах города Орла согласно адресному списку. Ограждение было установлено в районе пересечения Карачевского шоссе и улицы Гоголя, на улицах Дарвина и Новикова, на пересечении улицы Московской и переулка Трамвайного, на перекрестке улицы Комсомольской и переулка Воскресенского, а также в районе школы №38 на улице Черкасской. Цена контракта составила 544 тысячи рублей.

Из материалов дела следует, что «ПМК Дорема» выполнило обязательства по контракту, что подтверждается актами о приемке выполненных работ. Ответчик работы принял без замечаний, но оплату не произвел, а письменные претензии истца оставил без удовлетворения и ответа. Только в письменном отзыве на иск, направленном в суд, чиновники возразили против удовлетворения исковых требований. В обоснование своей позиции они заявили, что «своевременные денежные средства не выделены, учреждение не имело возможности оплатить работы по контракту».

Суд счел, что отсутствие денег в бюджете не является основанием для невыполнения условий контракта. Раз средств не было и не хватало, контракт вообще не следовало заключать. Кстати, в подобных спорах прокурорские работники нередко усматривают ущемление интересов предпринимателей. Иск был удовлетворен – суд постановил взыскать с муниципального казенного учреждения в пользу истца 544 тысячи рублей основного долга и пени в размере без малого 19 тысяч рублей.

ИА «Орелград».