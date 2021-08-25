В Орловской области дети стали реже совершать преступления

Детская преступность упала более чем на 20%

В Орловской области несовершеннолетние стали совершать меньше преступлений, сообщает УМВД по Орловской области.

За 7 месяцев 2021 года количество преступлений, совершённых детьми, снизилось более чем на 20%. Количество несовершеннолетних, стоящих на учёте в полиции, сократилось на 16,5%. Число административных правонарушений, которые совершили дети, снизилось почти на 7%.

С 16 августа по 15 сентября в области проводится профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Она направлена на содействие семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Акция должна обеспечить занятость несовершеннолетних учёбой и предупредить правонарушения с их стороны.

ИА «Орелград»