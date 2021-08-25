В Орловской области инвалид получил коляску только после вмешательства прокуратуры

Интернат не предоставил мужчине инвалидную коляску

Инвалиду из Богдановского дома-интерната пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы получить коляску, сообщает областное ведомство.

Прокуратура внесла представление исполняющей обязанности директора Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Имя функционера в сообщении не указывается, однако, согласно открытым данным, интернатом руководит Славяна Ананичева. В итоге мужчине предоставили кресло-коляску с электроприводом.

Как уже сообщал «Орелград», бывший глава Богдановского дома-интерната был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в июне 2021 года. Тогда же в интернате провели проверку, в ходе которой прокуратура выявила многочисленные нарушения в оказании медпомощи и несоблюдение противопожарных требований.

ИА «Орелград»