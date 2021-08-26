Избирком расставил партии на выборах в облсовет

Определен порядок размещения партий в бюллетене на выборах депутатов.

Избирательная комиссия Орловской области сообщила об итогах жеребьевки, проведенной для размещения наименований и эмблем избирательных объединений политических партий в бюллетене для голосования. Речь идет о бюллетенях, которые будут использоваться по областному избирательному округу на выборах депутатов Орловского облсовета народных депутатов созыва 2021-2026 годов. Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как пояснили в облизбиркоме, в жеребьевке приняли участие представители шести из восьми избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, которые зарегистрировал облизбирком. За тех. Кто на жеребьевку не пришел, номера вытянули члены облизбиркома, обладающие правом решающего голоса. На основании протокола о результатах проведения жеребьевки в бюллетене распределились следующим образом:

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Всероссийская политическая партия «Партия роста» Политическая партия «Новые люди» Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» Партия «Справедливая Россия – за правду» Партия пенсионеров Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Как уже писал «Орелград», ранее облизбирком утвердил требования к изготовлению и форме избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Орловского облсовета. Именно согласно этому документу, наименования политических партий размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой. Фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общеобластную часть областного списка кандидатов, располагаются в порядке размещения кандидатов в зарегистрированном списке.

Избирательные бюллетени для голосования по областному избирательному округу с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут напечатаны на однородной целлюлозной бумаге белого цвета. Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному в Избирательной комиссии Орловской области с использованием системы ГАС «Выборы».

Текст размещается только на одной стороне бюллетеня и печатается в одну краску черного цвета. Части, отведенные каждой политической партии, разделяются прямой линией черного цвета толщиной 0,2 мм. Они должны быть одинаковыми по площади. Номер, полученный по итогам жеребьевки, эмблема политической партии в одноцветном исполнении и пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещаются на уровне середины части избирательного бюллетеня, определенной для каждой политической партии. Изображения эмблем политических партий должны иметь одинаковый размер по ширине. Квадраты для проставления знака волеизъявления должны иметь одинаковый размер и располагаться строго друг под другом.

ИА «Орелград».