Клычков: Дворянское гнездо обустроят и соединят с Парком Победы

На благоустройство ландшафтного парка будет выделено 100 млн рублей.

Город Орел получит 100 миллионов рублей на реконструкцию ландшафтного парка «Дворянское гнездо», сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире программы «Время губернатора» на телеканале «Первый областной».

Данная реконструкция станет новым этапом создания в Орле масштабной досуговой зоны. Как только работы на «Дворянке» будут завершены, благоустроенную территорию объединят с Парком Победы.

О данном проекте «Орелград» писал в мае:

«В «Дворянском гнезде» предлагается объединить территории дома Лескова и Лизы Калитиной, создав единое пространство с центральным входом. Здесь же будет располагаться визит-центр, где каждый посетитель сможет получить карту достопримечательностей и маршрутов по всей территории. Яблоневый сад и липовые аллеи с птичниками будут располагать людей к спокойному отдыху, а в выставочных павильонах можно будет ознакомиться с искусством местных художников. На нижнем уровне вблизи реки Орлик планируется сделать площадь с круглой сценой. Также в планах — восстановить пляж и причал, на котором можно арендовать лодку или катамаран».

ИА «Орелград»