Орловца задержали, когда он делал закладки

Полицейские изъяли 7 свёртков марихуаны

В Орле полицейские задержали молодого человека, которого заподозрили в сбыте наркотиков, сообщает УМВД по Орловской области.

Орловец хотел сбыть наркотик бесконтактным способом. Полицейские задержали парня в лесополосе на территории Заводского района, когда он поместил в тайники 5 полимерных свёртков с марихуаной.

Во время досмотра полицейские обнаружили у молодого человека ещё 2 свёртка с наркотической травой. Общая масса изъятой марихуаны составила 7,02 г.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас ведётся следствие.

ИА «Орелград»