Орловец ради наследства обвинил юриста в подделке подписей

Орловский областной суд рассмотрел иск против недобросовестного клиента.

О довольно любопытном гражданском деле рассказала пресс-служба Орловского облсуда, который в апелляционной инстанции рассмотрел иск юриста. Последний просил взыскать со своего клиента задолженность по договору оказания юридических услуг, которая, по его мнению, составляет 350 тысяч рублей.

Корни истории уходят в январь 2019 года. Установлено, что юрист тогда заключил со своим клиентом договор, согласно которому он обязался оказать юридическую помощь доверителю по принятию наследства. Речь шла о земле в Подмосковье. В этом контракте была оговорена стоимость услуг, а оплатить их клиент должен был до 1 июня 2020 года.

В июле 2020-го стороны подписали акт выполненных работ, договорившись и о том, что цена договора осталась прежней – 350 тысяч. Однако клиент юристу так и не заплатил. Более того, в суде он заявил, что хоть и подписал акт об оказании юридических услуг без замечаний, но сам договор не подписывал.

Была назначена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что клиент, мягко говоря, лукавит. Все подписи на спорном договоре были сделаны им самим. Установив это, суд первой инстанции обязал ответчика выплатить юристу 350 тысяч рублей по договору, а также неустойку в размере 10 тысяч рублей. Это решение поддержал областной суд, оставивший апелляционную жалобу клиента без удовлетворения.

ИА «Орелград».