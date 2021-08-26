Орловский прокурор недоволен профилактической работой полиции

26.8.2021 | 14:17 Закон и порядок, Новости

Малкин заявил в суде ходатайство о вынесении постановления в адрес начальника УМВД.

Владислав Малкин обратил внимание на просчеты в организации профилактической работы с ранее судимым гражданином. Это случилось сегодня во время заседания суда по делу об убийстве.

Орловский прокурор поддержал гособвинение в отношении ранее судимого гражданина, который на почве ревности убил женщину. «Орелград» ранее сообщал об этом преступлении.

Владислав Малкин попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима.

Помимо этого, без внимания не остались грубые нарушения, допущенные в организации профилактической работы с ранее судимым лицом. Прокурор заявил ходатайство о внесении судом частного постановления в адрес начальника орловского УМВД.

ИА «Орелград»

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