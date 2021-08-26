Уже 50 орловцев заразились новыми штаммами COVID-19

26.8.2021 | 20:22 Новости, Общество

Из них 46 человек подхватили «индийский» штамм

В Орловской области выявили уже 50 случаев заражения новыми штаммами коронавируса — «индийским» и «британским». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Большая часть случаев приходится именно на «индийский» подвид вируса — 46 случаев из 50. Ещё 4 орловца заразились «британским» штаммом.

Количество таких случаев существенно выросло за несколько дней — на прошлой неделе носителями «индийского» штамма в Орловской области насчитывалось только 29.

ИА «Орелград»

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