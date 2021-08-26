Уже 50 орловцев заразились новыми штаммами COVID-19

Из них 46 человек подхватили «индийский» штамм
В Орловской области выявили уже 50 случаев заражения новыми штаммами коронавируса — «индийским» и «британским». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Большая часть случаев приходится именно на «индийский» подвид вируса — 46 случаев из 50. Ещё 4 орловца заразились «британским» штаммом.
Количество таких случаев существенно выросло за несколько дней — на прошлой неделе носителями «индийского» штамма в Орловской области насчитывалось только 29.
ИА «Орелград»