В Орле очевидец заснял возгорание ВАЗ-21099

Автомобиль загорелся на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе.

Житель Орла стал свидетелем возгорания автомобиля ВАЗ-21099. Ему удалось снять происшествие на камеру мобильного телефона.

«Со стороны гипермаркета Линия увидел высокий столб дыма и потом снимал уже тушение. Полиция и скорая приехали быстро. Пожарные минут через пять после съемки видео», сообщил «Орелграду»очевидец.

Возгорание произошло вчера на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе. Как уже сообщал «Орелград», пострадавших нет.

ИА «Орелград»