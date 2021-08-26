В Орле очевидец заснял возгорание ВАЗ-21099

Автомобиль загорелся на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе.
Житель Орла стал свидетелем возгорания автомобиля ВАЗ-21099. Ему удалось снять происшествие на камеру мобильного телефона.
«Со стороны гипермаркета Линия увидел высокий столб дыма и потом снимал уже тушение. Полиция и скорая приехали быстро. Пожарные минут через пять после съемки видео», сообщил «Орелграду»очевидец.
Возгорание произошло вчера на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе. Как уже сообщал «Орелград», пострадавших нет.
ИА «Орелград»