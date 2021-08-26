В Орле очевидец заснял возгорание ВАЗ-21099

26.8.2021 | 12:19 Новости, Происшествия

Автомобиль загорелся на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе.

Житель Орла стал свидетелем возгорания автомобиля ВАЗ-21099. Ему удалось снять происшествие на камеру мобильного телефона.

«Со стороны гипермаркета Линия увидел высокий столб дыма и потом снимал уже тушение. Полиция и скорая приехали быстро. Пожарные минут через пять после съемки видео», сообщил «Орелграду»очевидец.

Возгорание произошло вчера на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе. Как уже сообщал «Орелград», пострадавших нет.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования