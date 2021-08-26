В Орле отремонтировали 29 крыш из 130 запланированных

26.8.2021 | 15:06 Новости, Строительство

Еще в 77 домах работы продолжаются.

Окончены ремонты 29 крыш из 130, запланированных на этот год  по программе капремонта. Об этом заявил Владислав Басалаев (и.о. директора «Фонда капремонта») на еженедельном совещании с главами муниципальных образований. Еще на 77 объектах ведутся работы.

Всего на этот год были запланированы капитальные ремонты в 248 многоквартирных домах.  Необходимо заменить 127 лифтов и отремонтировать 130 крыши.

Новые лифты появятся в домах трех крупнейших городов области: 19 – в Орле, 10 – во Мценске и 3 – в Ливнах.

ИА «Орелград»

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