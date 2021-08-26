В Орле ритуальщик засудил военкомат

Предприниматель по суду «выбил» компенсацию за изготовление памятника.

Арбитражный суд рассмотрел иск индивидуального предпринимателя из Орла к военному комиссариату Орловской области. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в процессе было привлечено Министерство обороны РФ. Истец просил о взыскании с ответчика задолженности в размере чуть более 35 тысяч рублей.

Суд установил, что еще в 2019 году к предпринимателю обратилась мать умершего военнослужащего, ветерана Афганистана. Стороны заключили договор на изготовление и установку надгробного памятника. Проект был типовым. Установка памятника должна была быть оплачена за счет средств Минобороны РФ. Законом установлен порядок компенсации расходов, связанных с изготовлением, установкой надгробного памятника на месте погребения умершего.

Для ИП это стало гарантией оплаты работ. Он свои обязательства выполнил, стороны подписали акт выполненных работ без замечаний и возражений. Затем комиссия, созданная межрайонным военкоматом, посетила могилу и составила акт о соответствии изготовленного и установленного памятника необходимым требованиям. Вывод комиссии: заказ выполнен своевременно и качественно, подлежит возмещению согласно действующему законодательству.

Получив данный акт на руки, истец обратился в военный комиссариат Орловской области за возмещением расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг, но получил отказ. Мотивирован он был тем, что бизнесмен якобы представил не все документы. В пакете отсутствовала объяснительная по вопросу выдачи дубликата свидетельства о смерти и удостоверение ветерана боевых действий. Не было и справки о том, что ранее компенсация не выплачивалась.

Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что истец, по сути, столкнулся с бюрократией. Умерший был ветераном войны в Афганистане, что подтверждается справкой межрайонного военкомата. Он обладал правовым статусом ветерана боевых действий и пользовался льготами. Непонятно, почему вдруг от ИП стали требовать, чтобы он сам подтвердил правовой статус умершего.

Впрочем, это отчасти объяснил допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля сотрудник военкомата. Он заявил, что требования о предоставлении дополнительной информации были связаны с тем, что у военкомата «отсутствовала на момент обращения электронная база данных о произведенных выплатах, что не позволило установить, выплачивалась ли ранее заявленная компенсация». Убедившись в том, что ничего не выплачивалось, суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

ИА «Орелград».